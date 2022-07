FIA esindaja: järgmisel hooaja toimub MM-etapp Lähis-Idas ja eeldatavasti ka Põhja-Ameerikas

Autoralli MM-sarja promootorit esindav Simon Larkin ütles intervjuus Soome ajalehele Keskisuomalainen, et ideaalis on järgmisel hooajal kalendris kõik kontinendid peale Antarktika. „Oleme otsustanud minna järgmisel aastal Lähis-Itta ja oleme lõpusirgel Põhja-Ameerikasse etapi viimisega, see juhtub kas järgmisel või ülejärgmisel hooajal. Meie eesmärk on, et MM-sarja sõidetaks nii Põhja- kui ka Lõuna-Ameerikas,“ ütles Larkin.