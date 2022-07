Ringrajavõistlusele Pärnus on oodata ligikaudu 150 võistlejat

Pärnu Summer Race on eri klassidele Põhja-Euroopa tsooni (NEZ), Balti, Läti, Leedu ja Eesti meistrivõistluste etapiks. Klasside ning osalejate suur arv tähendavad, et esimesed võistlussõidud toimuvad juba reede õhtul. Laupäeva ennelõunal peetakse BMW 325 Cupi, NEZ Porsche Sprint Challenge´i kaks võistlussõitu (mõlemas on ka EMV arvestus) ja BTC1/2/3, V1600, BMW116 esimene sõit ühisest stardist. Laupäeva pärastlõunal toimub BEC kuue tunni sõit. Pühapäeval on kavas teiste klasside võistlused, mille seas on ka Eesti meistrivõistluste punkte jahtivad ajaloolised vormelid. Kõiki sõite on võimalik vaadata ka BaTCC Youtube ja Facebooki kanalite vahendusel.

Kuue tunni kestvussõidust on oodata mitme uue tiimi osavõttu. NEZ Porsche Sprint Challenge´i võistlustest on seni osa võtnud 22 sõitjat. Tõeliselt palju võistlejaid on oodata BMW 325 Cupi startidesse, seni peetud kahel võistlusel on osalenud 56 võidusõitjat. Klassi liidrid Karolis Jovaisa ja Valters Zviedris on kogunud võrdselt 152 punkti, kolmas on Krisjanis Oskerko 130 punktiga ja Romet Reisin parima eestlasena 126 punktiga neljas. Naiste konkurentsis on liider Carmen Kraav, kes üldarvestuses hoiab seitsmendat positsiooni.