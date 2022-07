Venelastel osaleda keelanud Wimbledonis edetabelipunkte ei jagatud. Mis saab Eesti tenniseturniiridest?

Idanaabrite väljaanne Sport-Ekspress nõudis täna häälekalt, et Pärnu ja Liepaja tenniseturniire ootaks Wimbledoniga sama saatus ehk sportlased jääksid tühjade pihkudega. Eesti tenniseliidu peasekretär Allar Hint tõdeb, et suvepealinnas teenitud punktid jäävad siiski sportlastele alles. „Pärnu ja teiste väiksemate turniiride puhul on sportlastel alternatiiv mujal mängida. See üks põhjus, miks punktid jäid alles,“ selgitab Hint, miks venelaste nurin kuhugi ei viinud.