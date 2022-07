Tšehhi hokilegend Hašek saadaks Venemaal leiba teenivad kaasmaalased 15 aastaks trellide taha

Tšehhi olümpiavõitjaks viinud ja kaks Stanley karikat võitnud kollkipper Dominik Hašek tegi teisipäeval ettepaneku, millega saaks taolise totruse lõpetada. „Tšehhi kodanik läheb tööle Venemaale, millega ta toetab sealset valitsust, sõda Ukrainale ja seetõttu on ohtlik meie oma riigile ja kodanikele. Usun, et abiks oleks see, kui Venemaal töötamise eest määratakse inimestele 15-aastane vanglakaristus. See kindlasti suurendaks meie ja meie liitlaste turvatunnet ning päästaks palju elusid,“ kirjutas legendaarne hokimängija Twitteris.