Eesti autospordiliit keelustas kolmeks aastaks kardiliidu tegevuse

Eesti Kardiliit andis mai alguses oma kodulehel teada, et valdav osa Eesti kardisportlasi ei pea seoses Eesti Autospordi Liidu kardikomitee poolt kinnitatud kalendri vasturääkivustega võimalikuks tänavuse hooaja Eesti meistrivõistlustel osaleda.

„Probleem jaguneb laias laastus kaheks, millest üks puudutab Euroopa meistrivõistluste, maailmameistrivõistluste ja FIA Karting Academy Trophy sarja kalendrite täielikku kattumist koduste meistrivõistlustega. Teine põhjus on seotud Eesti meistrivõistluste etappide läbiviimise formaadiga, kus ühele võistluspäevale on kokku pandud CIK-FIA kui monoklasside stardid. See aga sunnib kummaski arvestuses võistlejaid killustuma ning otsustama juba hooaja alguses ühe kasuks,“ kirjutas toona kardiliit.