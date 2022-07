Ralliäss soovib MM-sarja reeglite muutmist

Erinevalt kuninglikust WRC-sarjast, kus tiitli poole liigub Kalle Rovanperä, on selle sõsarvõistlusel hooaja üldseis väga tihe. Škoda Fabia Rally2 evo masinat roolival Andreas Mikkelsenil on 79 punkti, sama autoga põristav poolakas Kajetan Kajetanowicz jääb temast kolme silmaga. Kuid põnevuse juures on üks tõrvatilk – kaks meest on tänavu toimunud seitsmest rallist mõõtu võtnud vaid kahel.

Nimelt saavad WRC2 sõitjad osaleda kuraditosinast etapist seitsmel, millest arvesse läheb kuus parimat tulemust. Mikkelsen võitis hooaja esimesed Monte Carlos ja Rootsis toimunud etapid, kus Kajetanowicz ei osalenud. Poolaka parimad tulemused pärinevad Horvaatiast (teine koht) ja Keeniast (võit), kus omakorda polnud norralast.

Mikkelseni väitel pole praegune lähenemine sugugi ideaalne ja ta tahab asja viia FIA lauale. „Ma tean, et see on keeruline. Oletame, et me valiksime välja viis rallit, kus kõik [WRC2 masinad] peaksid osalema - sellisel juhul jääks teiste etappide stardinimekiri päris lühikeseks,“ ütles Tokspordi tiimi poolt ettevalmistatud autoga sõitev Mikkelsen.

Sel hooajal on Mikkelsen ja Kajetanowicz samal etapil võistelnud vaid kahel korral. Viimati Eestis oli norralane oma klassi parim ja poolakas viies. „Ma ei tea, kuidas seda lahendada, aga peaksime leidma tee, kuidas kõik prooviksid sõita samadel rallidel, võistleksime koos ja keegi ei lendaks riikidesse, kus teised [tipud] ei osale,“ jätkas ta.

Sel hooajal on kavas veel kuus etappi, millest neli toimuvad Euroopas, üks Uus-Meremaal ja MM-tiitli võitja selgub hiljemalt Jaapanis. Mikkelseni väitel ta pole veel kindel, mis etappidel ta osaleb.

„Peame veel valima, aga praegu tundub, et meistritiitli soosik on Kajto. Proovime aru saada, et millistel rallidel ta osaleb, et saaksime temaga seal võistelda. Kuulujuttude põhjal ta tahab osaleda Jaapanis ja Uus-Meremaal. Aga ma ei usu, et me nii pikk lende ette võtame ja sinna lähme,“ tõdes ta.