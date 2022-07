Olümpiafestivali teine päev: Andreas Kase sai sprindis neljanda koha, Miia Ott jõudis finaali

16-aastane Andreas Kase parandas finaalis isiklikku rekordit võrreldes eeljooksuga veelgi, joostes 100 meetrit ajaga 10,80. Medalist jäi puudu kolm sajandikku. „Start oli hea, lõpus tõmbasin õla täiega ette, et saaks parema koha. Kolmas koht pole praeguse taseme suhtes väga ebarealistlik, aga olen selle tulemuse üle rõõmus. Oli väga tore võistelda Euroopa tippudega,“ rõõmustas Kase.

15-aastane Miia Ott pääses naiste sprindis kolmanda ajaga finaali, joostes hooaja parima tulemuse 12,11. „Olen enda tulemusega väga rahul ning kindlasti on kodused ka minu üle väga õnnelikud. Finaaliks kõrgeid lootusi ei pane, tahaks joosta aja alla 12,20,“ ütles Urmas Põldre õpilane. Finaal peetakse homme Eesti aja järgi kell 20, otseülekannet saab vaadata võistluste kodulehekülje vahendusel: https://eoctv.org/live

Sulgpallis pääses alagrupist edasi Emilia Šapovalova, kes sai ühe võidu ja ühe kaotuse kõrval teise võidu. Šapovalova alistas grusiini Elisabed Zumbulidze 21:18, 22:20. Noormeeste seas andis Andrei Schmidt haigestumise tõttu loobumisvõidu ning tema individuaalturniir on läbi.

„Olümpiafestival on selles mõttes tänuväärne üritus, et meil puudub võrdlusmoment Euroopa sportlastega ning nüüd saime teada, kus me võrreldes nendega oleme. Neljapäeval toimuvas grupisõidus võib kõike juhtuda,“ rääkis ratturite treener Andre Aduson.