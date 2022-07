TOP30 | Millised on Eesti kümnevõistlejate paremad tiitlivõistluste punktisummad läbi aegade? Kellele kuuluvad üksikalade rekordid?

Kokku on eestlased lõpetanud tiitlivõistlustel kümnevõistluse 51 korda, neist 31 korral on ületatud ka 8000 punkti piir. TOP30-sse mahtus kümme eri sportlast, domineerivaim on mõistagi Erki Nool (kaheksa resultaati), nelja etteastega on tabelis sees Maicel Uibo ja Mikk Pahapill.

Uibo ütles Eugene’i võistluse järel, et positiivsele poolele saab kanda selle, et tegu on ta karjääri paremuselt teise tiitlivõistluste punktisummaga. Läbi aegade on see eestlaste jaoks üldse seitsmes ja Ermi tulemus oli 15. Vaid Nool ja Uibo ise on meie meestest varem kogunud üle 8400 silma (lisaks Erm U23 EM-il).