ENBL-i juht: huvi liiga vastu on üllatavalt suur, Eestist võib liituda kolmaski klubi

„Ma ei hakka valetama – oleme suurest huvist väga üllatunud. Tundub, et tegime esimesel hooajal head tööd. Eeldasime, et klubidele info saatmine ja nende moosimine on hullumeelne töö. Isegi [alates 2015. aastast toimuvas] naiste EWBL-is peame osalejaid siiani otsima,“ nendib Põhja-Euroopa korvpalliliiga looja ja tegevjuht Edgars Zanders.