Kergejõustiku EM-ile pileti tagavad normatiivid on Eesti sportlastele osutunud parajalt tugevaks pähkliks. Kuigi tasemelt jäävad need äsja lõppenud MM-i normidele alla, on normi täitjate ring sisuliselt sama. Nappi koosseisu täiendas MM-il suurepärase esituse teinud kõrgushüppaja Karmen Bruus. Kümnevõistluses saab aga kuuest normi ületajast starti üksnes kolm.