Balti Keti velotuur toob Eestisse Tour de France'il etappe võitnud tiimi järelkasvumeeskonna

„Välisklubide huvi velotuuril osalemise vastu on elav ja usun, et sportlik tase saab olema väga tugev,“ sõnas velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar. „Rõõm on tõdeda, et velotuuri õnnestumisse panustavad taaskord kõik kolm Balti riiki - viimati õnnestus see 2018. aastal. Ühine hingamine on aga tagasi ning Eesti ja Läti kõrval suudavad ka leedulased Baltikumi ühtsust ning riikide suveräänsust rõhutava velotuuri kestmisse panustada. Koos tegemine ja õlg-õla kõrval ühiste väärtuste eest seismine muutub tänapäeva maailmas üha tähtsamaks,“ lisas ta.