Rahvusvahelises jalgpallis on tavapärane, et suvel ringleb meedias mitu suurt üleminekusaagat, mida kajastatakse vägagi põhjalikult. Eestlased tavaliselt sellistesse aga ei satu ning ajakirjanduse veergudele jõuab enamasti info olukorras, kus kokkulepe on sisuliselt olemas ja lepingu allkirjastamine on ainult vormistamise küsimus. Nüüd sattus aga Mattias Käit spekulatsioonide keerisesse, mida kajastati Rumeenias kahe nädala jooksul üsna tihedalt. Kui lähedal oli aga see üleminek ja millise summa korral oleks Bukaresti Rapid poolkaitsja šveitslastele loovutanud?