Rapla korvpallimeeskond täiendas meeskonda Tarva mängumehega

„Rapla on Eesti korvpallimaastikul minu jaoks väga hea valik, siinne mentaliteet utsitab kõvasti pingutama, püüdma võite ja saama üha paremaks nii väljakul kui tiimikaaslasena. Usun, et Raplas on meil väga suur šanss kirkaid medaleid püüda. Isiklikult saab kindlasti olema väga huvitav kogemus mängida välismaalasest peatreeneri käe all. Lisaks ootan juba väga esimest kodumängu, et mängida vägeva kodupubliku ees,“ sõnas Niits klubi Facebooki lehe vahendusel.

Rapla meeskonna juht Jaak Karp: „Tormi Niits on mängija, kelle karjäär on arenenud tõusude ja mõõnadega, aga olenemata hooajast on teda alati iseloomustanud kompromissitu võitlejahing. See omadus on teda meie jaoks pidevalt pildil hoidnud ja nüüd oli mõlema poole jaoks aeg koostööks küps. Lisaks võitlejahingele on tal soov end tõestada ja mistahes mängijate vahel maksvusele panna! Me usume, et temas on peidus rohkem kui seni välja on paistnud.“