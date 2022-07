Venemaal kohtu all olev USA korvpallur: kasutasin kanepit meditsiinilistel põhjustel

Ameeriklanna on Venemaal kohtu all, sest tänavu 17. veebruaris avastati Moskva lennujaamas tema käsipagasist kanepiõli sisaldanud e-sigareti kapsleid, mis on Venemaal keelatud.

Tänasel istungil teatasid Grineri kaitsjad, et ameeriklanna kasutas kanepit vigastustest tingitud valu leevendamiseks. Tunnistajaks kutsutud narkoloogiaeksperdi sõnul esineb ravikanepi kasutamisel tihti ka vähem kõrvalefekte kui teiste valuvaigistite puhul. Sellise ravi kasutamine olevat tippsportlaste hulgas üsna levinud.

„Brittney võis retsepti tõttu seda [kanepit] kasutada meditsiinilistel, mitte meelelahutuslikel põhjustel,“ ütles korvpalluri advokaat Maria Blagovolina.

Griner on end varasemalt süüdi tunnistanud, kuid on rõhutanud, et ei rikkunud Venemaa seadusi tahtlikult. 31-aastane ameeriklanna on ka öelnud, et keelatud asjad sattusid tema reisikotti eksikombel.

Süüdimõistav otsuse korral võib ameeriklannat oodata kuni 10-aastane vanglakaristus.

Ukrainas jätkuva sõja tõttu on Grineri kohtuprotsessi nimetatud ka poliitiliseks, kuid Venemaa ametivõimud on selle väite ümber lükanud. USA välisministeerium leiab siiani, et Griner võeti Venemaal kinni alusetult.

Veel on spekuleeritud, et Venemaa tahab vangide vahetust ning soovib Grineri vastu saada kurikuulsat relvaärimeest Viktor Buti.