Tippjalgpallur kirus kohtunike tööd EMil: naiste diskrimineerimine jätkub

Rootsi naiskonnal on EMil suluseisu tõttul tühistatud juba viis väravat. Kõige enam on kannatanud ründaja Stina Blackstenius, kellelt on VARi otsustega võetud neli väravat.

„Oleme rääkinud ja arutanud, et meie EM-il on viiskümmend protsenti vähem kaameraid kui meeste EM-il. Ma arvan, et see on ausalt öeldes katastroofiline,“ ütles Asllani enne poolfinaalmängu Inglismaaga.

Kui meeste tiitlivõistlusel oli kaameraid 36, siis naiste turniiril on kasutusel 18 kaamerat, kusjuures alagrupifaasis kasutati neist vaid 15.

Asllani on üllatunud, et jalgpallis jätkub selline diskrimineeriv kohtlemine. Ta soovitab korraldajatel VAR-ist sootuks loobuda.

„Tõenäoliselt ei hinnata seda [VAR-i] õigesti. Ja kui me ei kavatse VAR-i õigesti kasutada, siis miks meil see üldse on? See pole mõjutanud ainult meid, vaid ka teisi naiskondi,“ ütles klubijalgpalli AC Milanis mängiv Asllani.

Ta lisas, et ilmselt tuleks neil Inglismaaga mängus löödud värava järel tähistamisest loobuda, sest on suur tõenäosus, et värav tühistatakse.

Inglismaal jätkuvatel Euroopa meistrivõistlustel on teises poolfinaalis vastamisi Saksamaa ja Prantsusmaa.