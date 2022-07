Olümpiavõitja sai purjuspäi autojuhtimise eest reaalse vanglakaristuse

Solo jäi politseile vahele tänavu 31. märtsil Põhja-Carolinas ühel Walmarti parkimisplatsil. Purjuspäi autot juhtinud naise masinas olid sel hetkel ka kaks tema väikest last. Veretestiga selgus, et ameeriklanna joove oli lubatust kolm korda suurem.

Solo teatas pärast kohtuotsust sotsiaalmeedias, et juhtunu oli tema elu suurim eksimus. „Selgelt mu elu halvim viga. Ma alahindasin seda, kui hävitavaks osaks minu elus on saanud alkohol. Nii suure eksimuse tegemise pluss on see, et rasketest õppetundidest õpitakse kiiresti ja tihti valusalt.“