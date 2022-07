Ronaldo saaga jätkub: jalgpallitäht lendas Manchesteri läbirääkimisi pidama

37-aastane Ronaldo on jätnud vahele kogu senise hooaja ettevalmistuse. Ametlikult on seda selgitatud „perekondlike põhjustega“.

Independent kirjutab, et Portugalist Inglismaale lennanud Ronaldo läbirääkimised algavad lähipäevil. Manchesteris on tagasi ka klubi uus peatreener Erik ten Hag, kes naasis meeskonnaga 17-päevaselt Austraalia ja Tai turneelt.

Manchester United on siiani korduvalt kinnitanud, et Ronaldo kuulub algaval hooajal nende plaanidesse ja klubi ei taha portugallast maha müüa. Ronaldo on aga klubile mõista andnud, et tahaks algaval hooajal mängida meeskonna eest, mis osaleb ka meistrite liigas. United teatavasti tugevaimasse eurosarja ei pääsenud, sest piirdus koduliigas kuuenda kohaga.

Ronaldo on väidetavalt andnud ka mõista, et on valmis leppima palgakärpega, et mujal karjääri jätkata. United on vähemalt siiani jäänud kindlaks seisukohale, et nad ründetähe kohta pakkumisi vastu ei võta.

Tuntud jalgpallieksperdi Fabrizio Romano sõnul jätkab Ronaldo agent Jorge Mendes oma kliendile uue klubi otsimist: „Me teame, et Chelsea pakkus Ronaldole lepingut. Jorge Mendes arutas seda klubiga, kuid Thomas Tuchel keeldus 10-15 päeva tagasi. Ta ei tahtnud seda tehingut teha. Kuid olen kindel, et Mendes proovib veel enne üleminekuakna sulgumist Chelsea, Bayerni ja Madridi Atléticoga läbirääkimisi pidada.“

Anthony Martial, kes kutsuti tagasi neljakuulisest laenuperioodilt Sevillast, on hooajaeelsel turneel muljet avaldanud, kuid Unitedil on ründajate osakond endiselt hõre ning kui Ronaldo peaks Old Traffordilt lahkuma, tuleb neil uus ründaja osta.

Ronaldo on end Portugalis eratreeninguga vormis hoidnud, kuid on ebatõenäoline, et ta on valmis meeskonda aitama juba hooaja avamängus, mis on järgmisel pühapäeval Brightoni vastu.

Eelmisel hooajal lõi Ronaldo Unitedi eest kõigi sarjade peale kokku 38 mängiga 24 väravat.