Ukraina kergejõustikuboss siirdub MMilt otse rindele: ma ei taha elada riigis, mis on Venemaa võimu all

„Viis kuud tagasi oleksin palunud Putinil sõda lõpetada. Nüüd, kui ta on tapnud 300 Ukraina last, pole mul midagi öelda. Ta peab langema koos oma sõjaväega. Nad alustasid sõda, kuid me võime selle võiduga lõpetada,“ ütles Pronin.

Ukraina alaliidu president kinnitas, et on juba neli kuud rindel olnud. Selle aja jooksul on ta võtnud vaid paar väikest puhkepausi.

„Ma ei ole elukutseline sõdur, kuid registreerusin. Ma ei taha elada riigis, mis on Venemaa võimu all. Ma ei saa relvaga joosta ega tulistada, aga kuulsin, et see on droonisõda. Mul on nendega palju kogemusi. Minu meeskond koosneb neljast juristist ja kahest IT-eksperdist. Meie oskusteave on väga kasulik,“ lausus Pronin.