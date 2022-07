TÄNA OTSEBLOGI | Anett Kontaveit alustab Praha turniiri

See mäng on kavas peaväljaku kolmanda matšina, mis ei alga ilmselt enne 15.00-ni. Avakohtumine algab kell 12.00.

Turniiri kõrgeim asetus on just 26-aastasel Kontaveitil. Teise paigutusega on Tšehhi äss Barbora Krejčíková (WTA 19.).