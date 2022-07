BLOGI | 50 minutit ja korras! Kontaveit alustas Praha turniiri kindla võiduga

Kontaveit läheb teises ringis vastamisi 17-aastase Tsehhi talendi Lucie Havlickovaga, kes on maailma edetabelis 787. kohal. Ta võitis tänavu Prantsusmaa lahtiste noorteturniiril nii üksik- kui ka paarismängu.

Turniiri kõrgeim asetus on just 26-aastasel Kontaveitil. Teise paigutusega on Tšehhi äss Barbora Krejčíková (WTA 19.).