Läti rulataja hüppab üle Eesti piiri

26. juulil kell 13.00 on kõik huvilised oodatud Valga-Valka Sõpruse tänava piiripunkti juurde, kus antud aktsioon toimub. Ürituse eesmärk on pöörata tähelepanu tänapäeval jõudsalt arenevale spordialaliigile – ekstreemspordile –, mis on viimastel kümnenditel vallutanud palju südameid, tänavaid, olümpia kui ka sellest aastast Eesti spordimuuseumi elamusnäitusega „X-FAKTOR“.