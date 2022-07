Lätlased on venelastel hambus: kas neil häbi ei ole oma sportlastega nii käituda?

„Esiteks tuli uudis, et Läti jäähokiliit otsustas väravavaht Janis Kalninšit Venemaa klubisse ülemineku tõttu koondisse mitte kutsuda. Tuletame meelde, et alates 30. aprillist kehtib Lätis seadus, mille kohaselt Venemaa klubide esindajaid automaatselt Lätit esindada ei saa. Absurdne? Rohkem kui, kuid on tõenäoline, et Janis sai väga haiget. Kohalikud funktsionäärid ja ametnikud aga ei rahunenud ja läksid kaugemale. Täna teatas sama kurikuulus Läti alaliit oma ametlikul kodulehel, et blokeeris väravavahi ülemineku Amuuri,“ kirjutab Championat.com.