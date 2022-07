Eestist läheb maleolümpiale kümneliikmeline koondis

Eesti naiskonna esimene laud on naiste suurmeister Mai Narva (2385), kes hiljuti täitis kolmandat korda meeste rahvusvahelise meistri normi. Naiskonda kuuluvad veel naiste rahvusvaheline meister Margareth Olde (2235) ning naiste FIDE meistrid Anastassia Sinitsõna (2175), Triin Narva (2066) ja Sofia Blokhin (1996). Eesti koondise mittemängiv kapten ning ühtlasi naiskonna treener on Kaido Külaots . Kõik naiskonna liikmed kuuluvad Eesti Olümpiakomitee süsteemi Team Estonia.

„Eesti on maailma malekaardil esindatud 1930-ndatest aastatest. Kolmkümmend suve tagasi saime jälle esineda maleolümpial oma lipu all ning see traditsioon jätkub tänavuse suurturniiriga Indias. Eestit esindavad seekord nii kogenud mängijad kui ka mitmed noored, kes oma saavutustega on juba murdnud meie koondisse,“ Eesti Maleliidu president Ken Koort täna Tallinnas toimunud olümpiakoondise esitlusel. Ta lisas, et meeste esimesel laual mängiv Kalle Kiik osales juba taasiseseisvusaja esimesel maleolümpial 1992. aastal Manilas.