Manchester Unitedi uus boss seadis mängijatele karmid piirangud

Unitedi mängijad peavad ranget distsipliini järgima nii väljakul kui ka väljaspool seda, kirjutab brittide Telegraph.

Üheks peatreeneri nõudeks on, et jalgpallurid ei tohi ühelgi mängunädalal alkoholi tarvitada. Lisaks Inglise kõrgliigale osaleb Manchesteri suurklubi Euroopa liigas ja kodustel karikavõistlustel, mis tähendab, et mängijatel on pika hooaja jooksul vaid paar nädalat aega, et söögi kõrvale klaasikest veini nautida.

Lisaks nõuab uus peatreener, et tema mängijad jälgiksid regulaarselt oma kehamassiindeksit, et olla parimas vormis. Piiratud on ka telefonide kasutamine. Kui meeskond einestab, siis süüakse koos ja ilma nutitelefonideta.

Klubi üks tähtmängijatest Bruno Fernandes kiidab oma uue bossi meetodeid. „Distsipliin on asi, millest oleme juba pikka aega puudust tundnud. See on oluline asi. Minu arvates on väga hea, et ta selle meeskonda toob,“ kommenteeris Fernandes Telegraphile.

Manchester United alustab uut kodust kõrgliigahooaega 7. augustil Brightoni vastu. Mullu, kui klubi juhendasid esmalt Ole Gunnar Solskjær ja hiljem Ralf Rangnick, piirdus United alles kuuenda kohaga.