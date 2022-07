Ekskorvpallur müüb NBA meistrisõrmused, et aidata Ukraina lapsi

43-aastane ukrainlane kuulutas oksjoni välja Instagrami postituses, kus märkis, on tema eesmärgiks on koguda vahendeid sõjas kannatada saanud Ukraina laste toetamiseks ning sõja tagajärjel hävinud koolide sporditaristu ja inventari taastamiseks.

„Need [meistrisõrmused] on minu jaoks väga väärtuslikud, kuid minu jaoks on Ukraina võit ja Ukraina laste tulevik veelgi olulisem,“ kirjutas Medevenko.

„Tahame taastada spordisaale, sest Vene armee pommitas rohkem kui sadat kooli,“ lisas Medevedenko AP-le. „Meie riigil on koolide kordategemiseks vaja palju raha. Spordisaalid on koolide remontimise järjekorras viimased. Meil on Ukrainas ka talv ja lapsed peavad saama spordisaalides mängida.“