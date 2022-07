HINNE | Baskoniasse siirdunud Kotsar leidis endale ideaalse koduklubi

Miks siirdus Kotsar Baskoniasse? Eestlasele tuli Hamburg Towersis lagi ette. Maik-Kalev on mängija, kelle puhul paljud Eesti fännid ootasid aastaid karjääriredelil kiiremaid ja suuremaid samme, kuid hiiglase mõõtu korvpallur suutis rahulikult oma aja ära oodata. Audentese süsteemist tuule tiibadesse saanud Kotsar mängis hooaegadel 2016–2020 USA South Carolina ülikoolis, sealjuures jõudis Kotsar Gamecocksiga 2017. aastal NCAA finaalturniiril ehk märtsihullusel nelja parema sekka. Toonase eduka aasta järel oli tunne, et ta võinuks edu lainel profiks hakata. Kuid Kotsar kasvatas neli aastat USAs liha luudele, sai hariduse ja leidis endale siis Euroopast mängupaiga, kus sai paraja tasemega liigas areneda. Hooajal 2020-2021 kandis Hamburg Towersis keskmiselt ühe 15 silma visanud Kotsar taas kandvat rolli, paljud fännid ootasid taas eestlaselt järgmist sammu suuremasse klubisse, aga ta võttis taas rahulikult ja pikendas satsiga lepingut.