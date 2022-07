Imejooksu ajad kahtluse alla seadnud sprindilegend sai kaela rassismisüüdistuse

Nigeerlanna Tobi Amusan püstitas naiste tõkkesprindi ühes poolfinaalis üllatuslikult uue maailmarekordi 12,12, ületades ameeriklanna Kendra Harrisoni nimele kuulunud tippmargi kaheksa sajandikuga.

25-aastane Amusan ehmus ka ise pärast oma aja nägemist. Ka teised selle poolfinaali osalejad olid väga üllatunud.

„Ma ei usu, et 100 meetri ajad on õiged. Maailmarekord alistati kaheksa sajandikuga. Püstitati 12 isiklikku rekordit ja viis rahvusrekordit. Ja Cindy Sember kommenteeris pärast enda rekordit: „Ma arvasin, et jooksin aeglaselt.“ Kõik sportlased näisid olevat šokis,“ säutsus Johnson vahetult pärast poolfinaali.

Teise poolfinaali järel oli Johnson üllatunud, et algset aega kärbiti lausa kümnendiku võrra. „Teises jooksus näidati alguses võiduajaks 12,53. Paar sekundit hiljem oli see 12,43. Ümardada aega 0,01 sekundi võrra on normaalne, aga 0,10 ei ole,“ leidis neljakordne olümpiavõitja.

Amusani imejooksu imetleti ka Yle uudistetoimetuses. „Kas see võib tõesti olla, kas see võib tõesti olla tõsi? Kui see on tõsi, oleme näinud maailmarekordit,“ ütles Yle ekspert Tuomas Raja otseülekandes hämmastusega, vahendab Ilta-Sanomat.

Amusan näitas hiljem rekordkiirust ka finaalis. Tema võiduaeg 12,06 aga rekordite raamatusse ei lähe, sest taganttuul oli lubatust tugevam (+2,5 m/s).

„Nad peaksid mulle kaks korda maksma!“ tegi Amusan finaali järel nalja, viidates 100 000 dollari suurusele maailmarekordi boonusele.

Johnson kommenteeris oma karmi väidet ajavõtusüsteemi kohta uuesti esmaspäeva hommikul. Ta meenutas, et on võistluste kommentaator, kelle ülesanne ongi oma seisukoht esitada.

„Seadsin kahtluse alla 28 sportlase (mitte ühe) aja, mõeldes, kas ajavõtusüsteemis on tõrkeid. Pärast seda mind rünnati. Mind süüdistati rassistlikus solvamises ja sportlase, keda ma väga austan, andekuse kahtluse alla seadmises. Ma ei nõustu sellega,“ kirjutas Johnson.

Amusan ise ei ole Johnsoni väidet võimaliku vigase ajavõtusüsteemi kohta kommenteerinud.