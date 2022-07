Oluline muudatus: rahvusvaheline kergejõustikuliit muudab Pariisi olümpiaks jooksualadel reegleid

Muudatuse kohaselt antakse uus võimalus neile jooksjatele, kes eeljooksudes konkurentsist langesid. Nimelt kavatseb WA Pariisi olümpial korraldada eeljooksude ja poolfinaalide vahel vahejooksud, kus võistlevad omavahel need, kes eeljooksudest edasi ei pääsenud.

Reeglimuudatus jõustub jooksudistantsidel 200 m kuni 1500 m ning kehtib nii tavadistantsidel kui ka tõkkejooksudes. Sellega asendatakse praegune süsteem, kus lisaks jooksus saadud kohale on võimalik ka aegadega järgmisse ringi saada. Kuna olümpial on 100 meetri sprindis juba eel-eelringid olemas, siis muudatust eraldi sel distantsil sisse ei viida.

„Pärast sportlaste ja teleülekannete tootjatega läbirääkimist usume, et selline innovatsioon teeb sportlaste jaoks võistluse selgemaks ning fännide jaoks põnevamaks,“ selgitas pressiteate vahendusel Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juht Sebastian Coe.

1500 meetri jooksu kahekordne olümpiavõitja lisas, et sel viisil saavad nad jooksualasid rohkem maailmale tutvustada. „Koostame ajakava hoolikalt, et see ei hakkaks teisi alasid varjutama,“ märkis Coe.