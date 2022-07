M-Sport seadis Craig Breenile selge sihi: kõik siit kõrgemale on ainult boonus

Tänavuse hooaja eel M-Spordi põhisõitjaks toodud Breeni senine aasta pole päris soovitud kujul kulgenud. Ta on teeninud seitsme ralliga kaks poodiumikohta ning asub üldarvestuses kuuendal kohal.

M-Spordi omanik Malcolm Wilson rääkis hiljutise Rally Estonia eel Eesti Päevalehele, et iirlase jaoks saavad paar järgmist rallit olema väga olulised. „Ta on tiimis hästi kohanenud. Kõik on näinud erinevust kiiruses, kui Sebastien Loeb on rooli taga. Nagu ütlesin, loodan sellel ralli näha, et Craig parandab kiirust,“ sõnas Wilson. Breen sõitis aga Rally Estonia reedesel võistluspäeval teelt välja, langes suurest mängust ja piirdus 30. kohaga.

DirtFish uuris tiimi pealikult Richard Millener, kas Breenil hakkab surve õlgadele kuhjuma. „Ma vaataksin teist pidi. Arvan, et surve on peal selles vaates, et Craig soovib MM-i üldarvestuses olla heal positsioonil ning teenida rallidelt häid punkte,“ rääkis ta. „Ta on langenud kuuendale kohale ja hakkame vaikselt teistest maha jääma. See pole tingimata tema süü tõttu nii.“

Millener andis mõista, et Breen peaks nüüd lihtsalt suruma hakkama ja vaatama, kuhu sellega välja jõuab. „Isiklikult vaatan asja nii, et ettevaatlikkus tuleks ära unustada. Kuuendast kohast allapoole vajumine on ainult halvem, vaatame, mida õnnestub püüda. Kõik sellest kõrgemal on juba boonus,“ sõnas britt.

Soome MM-ralli peetakse 4. - 7. augustini.