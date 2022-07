Ferrari tiimi pealik selgitas otsust, millega Carlos Sainz poodiumimängust välja langes

Hispaanlane Sainz pidi etappi alustama 19. kohalt, kuid hea sõiduga kerkis Ferrari äss poodiumimängu. Umbes kümmekond ringi enne lõppu heitles Sainz kolmanda koha nimel Sergio Pereziga (Red Bull). Ühel hetkel teatas Sainz tiimile, et ei suuda Perezist mööduda, millele vastas Ferrari, et hispaanlane on vaja boksi võtta, et värskemad rehvid alla panna.