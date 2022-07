Kaidi Kivioja krooniti eliitklassi Balti meistriks, meeste võit läks Lätti

Europe Triathlon Baltimaade meistrid eliitklassides selgusid distantsil 375 meetrit ujumist, kümme kilomeetrit rattasõitu ja 2,5 kilomeetrit jooksmist. Meeste hulgas oli esimesena veest väljas Liepa ajaga 4.47, tema kannul olid kohe eestlased Rinel Pius ja Kevin Vabaorg ning leedukad Povilas Strazdas ja Igor Kozlovskij. Rattarajal kasvatas lätlane oma edu veelgi ning suutis seda ka jooksus hoida. Koguajaga 28.15 krooniti ta Balti meistriks. 15 sekundit hiljem lõpetanud Johannes Sikk sai kaela hõbe- ja 17 sekundit hiljem finišeerinud lätlane Artjoms Gajevskis pronksmedali.

Naiste klassis tuli esimesena veest välja Kivioja ajaga 5.29. Eestlanna sõnul valmistas see talle suurt rõõmu, et ujumine on tänavu paremaks läinud. Kivioja jäi teistele püüdmatuks ka ratta- ja jooksurajal. Koguajaga 31.19 teenis ta kindla esikoha. Teisena lõpetas soomlanna Julia Kekkonen (32.30) ja kolmandana leedulanna Ugne Pauryte (32.45).