Euroliiga ootab! Maik-Kalev Kotsar liitus Hispaania tippklubiga

Juuni keskpaigas, suvise koondiseakna eel rääkis Kotsar Delfile antud intervjuus, et loodab liituda võimalikult tugeva liigaga. „Võtan rahulikult ja kaalun kõiki variante. Mingid huvilised on, aga mitte sellised, millest kohe kinni haarata. Kui saaksin valida, siis sooviksin mängida kõige paremas liigas,“ tõdes viimasel kahel hooajal Saksamaal leiba teeninud Maik-Kalev Kotsar, et on sihiks võtnud mandri kõige tugevamad sarjad.