DELFI USA-s | Ermil jäi MM-il eesmärgist 19 punkti puudu. „Üle kolme aasta tuli pisar silma.“

Erm läks end 1500 m jooksuga esikaheksasse murdma, tegigi väga vinge jooksu, viies margi 4.28,42-lt 4.25,08-ni. Ometi polnud see piisav. Täpselt nagu mullu Tokyo olümpial, kus oli piiriks esikümme ja Erm oli 11., jäi ta ka MM-il esimesena joone taha.

„Paljude asjadega ei jäänud rahule, mis tegelikult jäid natuke teadmiste taha. Aga 1500 m jooksus valasin higi, hinge ja pisarad kõik välja. Tegin rekordi, aga jäin ikka napilt joone alla,“ tõdes Erm. „Mõtlesin, et pean esikaheksasse tõusmiseks 4.26 jooksma. Jooksin kiiremini, aga jäin ikka nelja sekundiga ilma.“

Ta avaldas, et see oli valus. „Kui minu nime ette tuli tablool üheksa, siis tuli ikkagi pisar silma. Ja niisama lihtsalt mul pisar silma ei tule, üle kolme aasta pole tulnud.“

Kokkuvõttes lahkub ta Eugene’ist siiski optimistlikult ja hea tujuga. „Kindlasti sain siit kogemust. Praegu ongi kõige tähtsam kogemust koguda, et järgmistel aastatel muudkui juurde panna. Praegu olengi kahel esimesel korral suurvõistlustel teinud 8200 punkti – olümpial 10-15 punkti vähem, järgmisel korral tahaks vähe rohkem juba juurde panna. Usun, et minus on kõvasti potentsiaali ja tulevastel aastatel 8600-8700 teha ei tohiks väga suur probleem olla.“