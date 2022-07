Taani spordi ajalugu korranud Jonas Vingegaard kindlustas Tour de France'i üldvõidu

„See on suurim rattavõistlus, mida võita ja nüüd ma olen sellega hakkama saanud. Seda ei võta minult keegi ära,“ rõõmustas Vingegaard Eurospordi vahendusel pühapäeval. „Uskusin alati, et suudan tuuri võita, kuid reaalselt tundus see võimalik pärast 18. etappi.“