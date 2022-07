Võidu maha mänginud Leclerc: see on vastuvõetamatu, nii jätkates pole mõtet parimas vormis ollagi

„Seitse punkti Imolas,“ viitas Leclerc hooaja neljandale etapile, kus ta sõidu lõpus tehtud pirueti tõttu langes kolmandalt kohalt kuuendaks. „Siin tuli 25 punkti. Meil oli ilmselt täna tugevaim auto. Kui kaotan hooaja lõpuks 32 punktiga, siis tean, kuhu need jäid. See on vastuvõetamatu. Pean selle kallal tööd tegema, kui tahan tiitliheitluses olla.“

Ferrari pealik Mattia Binotto Leclerci süüdistama ei hakanud. „See oli lihtsalt üks viga, neid tuleb ette. Täpselt samamoodi nagu autol vastupidavusega seotud probleeme juhtub,“ sõnas itaallane. „Arvan, et Charles tahtis öelda, et teeme oma elu ise liiga raskeks. Samas naudime tulevikus seda rohkem, kui suudame asjad ümber pöörata.“

Binotto lisas, et parandamisruumi on alati. „Samm-sammult muutume paremaks,“ jätkas ta, vaadates seejärel järgmisel pühapäeval toimuva Ungari GP poole. „Tõestasime, et meil on kiire ja konkurentsivõimeline auto. Miks mitte ei võiks me seal kaksikvõidu võtta? Peame keskenduma järgmisele sõidule.“