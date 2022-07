Vips jäi taas nullile

Vähe sellest, et Red Bulli vormelimeeskonna noorte sõitjate eest vastutav Helmut Marko andis nädala alguses teada, et tiim on Jüri Vipsi igasuguse toetamise tema rassistlike ütlemiste tõttu lõpetanud, jäi Vips F2 sarja Prantsusmaa GP-l punktideta.