Suusahüppaja Artti Aigro saavutas suvisel GP etapil Poolas karjääri parima 13. koha

Artti Aigro põhivõistluse avavooru hüpe kandus 125-le meetrile, millega ta teenis 109,3 punkti ja asus 16. kohale. Kevin Maltsev hüppas avavoorus 120.5 m, kogudes 98,3 punkti, mis andis 26. koha. Teise vooru hüpe kandus Aigrol 126-le meetrile, mille eest kogus ta 118,3 punkti. Kokku teenis Artti 227,6 silma, mis andsid kahe vooru kokkuvõttes kõrge 13. koha. Maltsevi teise vooru hüppe pikkuseks mõõdeti 115 meetrit ja kokkuvõttes andis see 24. koha. Võistluse võitis kodupubliku rõõmuks Olümpiavõitja Kamil Stoch.

„Tänase päevaga võib rahule jääda,“ rääkis Aigro pressiteate vahendusel. „Võrreldes eilsega tegin ma suure edasihüppe ja ei olnud teises voorus seda lagunemist, mis eilsel päeval. Vaadates, et ettevalmistusperiood on alles poole peal ja sai tulla suve GP etapile end teistega võrdlema, siis ma arvan, et kõik läheb positiivses suunas.“