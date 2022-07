VIDEO | Manchester Citysse kolinud Norra jalgpalliässal Haalandil kulus väravaarve avamiseks kõigest 12 minutit

Haaland on viimastel nädalatel olnud kimpus pisivigastusega ning nii jättis ta uue koduklubi USA tuuri avamängu Mehhiko klubi Club America vastu vahele. „Ta lõi värava, mis on oluline. Sellist tüüpi tabamused värava ees - ta on alati seal olemas,“ rääkis BBC-le kohtumise järel City loots Pep Guardiola. „Vaatame, kuidas ta vigastusest taastub.“