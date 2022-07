Kuhu on kadunud Eesti koondise au ja uhkus, väge täis heitjad?

Tokyo olümpial ja ka Eugene’i MM-il ei osalenud Eestist ühtegi heitjat. See on ebaharilik. Iseseisva riigina osalemise ajal on see varem juhtunud ainult korra, 1932. aasta olümpial Los Angeleses, kuhu rahaliste raskuste tõttu täit koondist ei lähetatudki, seal võistles vaid kaks eestlast.

Alustame küsimusest, mis on esinumbritest saanud. Odaviskaja Magnus Kirdi vigastustest on palju räägitud. Tema selja taga ulub tuul, Tanel Laanmäe on areenilt kadunud ja järgmiste tase on tagasihoidlik. Pärast Kirdi vigastust 2019. aasta MM-il Dohas pole eestlased saanud 75 meetritki täis. Tänavu juhib pingerida Kirt (73.67), mullu oli parim Kunnar Erich Viisel (74.01), tunamullu Ranno Koorep (71.04).

Kupperi karjäär läbi?

Kettaheitja Martin Kupper oli 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial neljas. Tänavu 33-aastane Kupper võistelnud ei ole, kodust edetabelit juhib 57.26-ga Kevin Sakson. Miljoni dollari küsimus on, kas Kupper üldse jätkab sportimist. Tema telefon ei vasta, teemasse ei oska selgust tuua keegi, kaasa arvatud Eesti kergejõustikuliit.

„Martin Kupperi tegemiste ja plaanide asjus on alaliidu inimesed püüdnud temaga ühendust saada. Sel aastal on olnud vaid põgus kontakt, mille põhjal pole võimalik järeldusi teha,“ tõdes alaliidu president Erich Teigamägi.

2019. aastal kuulitõukes Eesti rekordi 20.76-ni nihutanud ja Doha MM-ile kvalifitseerunud Kristo Galeta on karjääri lõpetanud. 25-aastane Jander Heil on olnud hädas seljamuredega, tema mark 19.81 pärineb 2020. aastast. Vasaraheite esinumber Adam Kelly on tänavu tublisti edenenud (viis rekordi 71.92-st 74.95-ni), kuid MM-ile või OM-ile tal veel asja pole.

Aga naised? Kettaheitja Kätlin Tõllasson on vähemalt esialgu spordist taandunud. „Ta selg on paha. Ma ei välista, et kui selg peaks paremaks minema, siis ehk tuleb veel sporti tagasi,“ sõnas treener Ants Kiisa.