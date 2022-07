Dopingujutud ajasid Prantsusmaa velotuuri tähe kurjaks: täielik p**k! Miks me peame end kaitsma?

Rohelise särgi arvestuses on van Aertil 480 silma, mida on ligi kaks korda enam teist kohta hoidvast mehest. 27-aastane rattur jätkas: „Kuna meie tiim esineb nii hästi, siis me peame end kaitsma? Töötasime väga kõvasti selle edu nimel. Jalgrattasport on muutunud. Mulle ei meeldi, et me peame pidevalt sellistele küsimustele vastama. Peame olema dopinguküttide jaoks terve aasta jooksul alati saadaval, mitte ainult Tour de France'il. Nad tulevad meie kodudesse. See pole päris nii, et me tuleme eikuskilt,“ paugutas ta.