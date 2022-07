Rahahädas Bosnia korvpallikoondis võib jääda EM-ilt kõrvale

„Kes suudaks meile selgitada tõsiasja, et üksikud klubid saavad riigieelarvest rohkem raha kui rahvusmeeskonnad? Eelkõige korvpallikoondis, mis on varemgi meie rahvast rõõmustanud ja kavatseb seda teha ka lähikuudel. Praegu pole meil väljapääsu ja see hetk pole kaugel, mil oleme sunnitud tänavustest suruvõistlustest loobuma,“ kirjutasid nad.

Sealse korvpalliliidu väitel pole neil piisavalt rahalisi vahendeid katmaks 2022. aasta suvistel suurturniiridel osalemist. Jutt on augustis toimuvatest 2023. aasta MM-valikmängudest ja septembris algav EM-ist. Liidu teatel on sponsorite toel olemas vahendid koondiste ettevalmistamiseks, kuid nad vajavad veel raha. Nii pole ohus nende osalus augustis Ilmar Kullami 100. sünnipäeva auks toimuval kolme meeskonna vahelisel turniiril, kus lisaks neile jooksevad väljakule ka Eesti ning Belgia rahvuskoondised.

„Pöördume potentsiaalsete sponsorite, eelkõige riigi ja omavalitsuste poole, et nad meid aitaksid. Need on meie rahvuskoondised. Meie poisid ja tüdrukud. Nad tahavad uhkusega esindada Bosnia ja Hertsegoviinat, näha kodumaa lippu seal, kuhu see kuulub - Euroopa ja maailma korvpalli suurriikide lippude kõrval,“ lisasid nad.