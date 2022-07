Pilk ajalukku: kuidas on Eesti kümnevõistlejatel maailmameistrivõistlustel varasemalt läinud?

Aastate jooksul on eestlased võitnud kaks medalit. 2001. aastal Edmontonis võitis hõbemedali Erki Nool, 2019. aastal Dohas sai hõbedase autasu kaela aga Maicel Uibo. Neljanda koha on kirja saanud Nool ja Janek Õiglane. Lisaks on eestlastel kolm kuuendat kohta. Korra on kuues olnud Nool ja Õiglane ning ka Kristjan Rahnu.