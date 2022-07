Müncheni Bayern viskab aina enam Harry Kane’ile silma, Conte on aina pahasem

Bayern palkas sel suvel Liverpoolist ka Sadio Mane, kuid tundub, et sakslastele on sellest vähe. Aina enam kuuleb Bayerni juhtfiguuride suust, et neile pakuks huvi Tottenhami inglasest äss Harry Kane .

Bayerni tegevjuht Oliver Kahn teatas hiljuti, et Kane’i palkamine oleks nende jaoks unistuse täitumine. Seejärel avaldas aga Bayerni peatreener Julian Nagelsmann, et nad võivadki Kane’i allkirja jahtima hakata.

Tottenhami peatreener Antonio Conte ei ole loomulikult asjade sellise seisuga rahul. „Ausalt öeldes ma ei tea, miks nad selliseid kommentaare annavad. Mina ei räägi teiste klubide mängijatest. Tottenhami seisukoht on selge. Harry on osa meie projektist ja ta on meie jaoks väga oluline mängija,“ teatas Conte. „Arvan, et teiste klubide mängijatest rääkimine on ebaviisakas.“