FC Flora ja FC Kuressaare vahetasid väravavahte

„Üks hea väravavaht läks ja teine hea väravavaht tuleb,“ kommenteeris FC Kuressaare peatreener Roman Kožuhhovski klubi kodulehele. „Ingmari mängupraktika puudus ei ole probleemiks ja kindlasti tugevdab ta meie mängu, ma tunnen teda hästi ja olen teda jälginud. Ta on korraliku kvaliteediga ja kindlasti on plussiks see, et ta on varem juba meeskonnas olnud.“

FC Kuressaare eest 33 kohtumist mänginud 23-aastane Ingmar Krister Paplavskis ütles, et tal on hea meel Kuressaares tagasi olla ja selles meeskonnas varem veedetud ajast on vaid väga head mälestused. „See oli minu esimene hooaeg Premium liigas, sain palju mängida, meeskonnakaaslastega oli hea klapp ja klubis valitses suurepärane õhkkond,“ lausus ta.

Ingmar Krister Paplavskis ütles, et Kuressaares saab ta jälle võimaluse koguda vajalikku mängupraktikat. „Vigastused on mind viimastel aastatel seganud, ka sel aastal jäi seetõttu ettevalmistusperioodil kolm kuud vahele,“ märkis väravavaht.

„Aga vorm on mul hetkel väga hea, olen nüüd saanud paar kuud korralikult trenni teha ja ootan, et saaksin seda Kure eest platsil ka näidata ja positiivselt meeskonna kasuks realiseerida.“

Samas tuleb Ingmar Krister Paplavskisel hakata võitlema esikinda koha nimel Magnus Karofeldiga, kes on tänavu samuti näidanud korralikku mänguvormi. „Magnus on ka väga hea väravavaht, olen temaga koos palju trenni teinud. Konkurents on kindlasti edasiviiv ja eks treener otsustab, kes meist mängib,“ lausus ta.

Roman Kožuhhovski ütles, et teisel poolaastal on tema käsutuses kaks võrdset väravavahti ja konkurents selles vallas on väga teretulnud. „Vaatame jooksvalt, kes mängu saab,“ lausus ta.

Ingmar Krister Paplavskise sõnul on tal väga hea meel, et vahepealsete aastatega on Kuressaare meeskond oma arengus sammu edasi teinud. „Viies koht on väga hea,“ leidis väravavaht, lisades, et kõik on juurde pannud ja nüüd soovib ta anda omapoolse panuse, et saavutatud hea hoog jätkuks.