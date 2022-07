Mis saab Venemaal vahistatud USA korvpallitähest? Venemaa palub ameeriklastel nende seadusi austada

Griner võeti vahi alla 17. veebruaril, sest Venemaa ametivõimud väitsid, et Šerementjevo lennujaamas leiti korvpalluri käsipagasist kanepiõli. Selle omamine on Venemaal keelatud.

„Kui narkootikumid on USA-s mitmes osariigis olnud pikalt legaliseeritud ja nüüd kogu rahvas muutub narkootikumidest sõltuvaks, siis see ei tähenda, et teised riigid peaksid sama teed käima,“ lajatas Zakharova.

Venemaa meedias on spekuleeritud, et riik soovib Grinerist teha poliitvangi. Mitmed Venemaa väljaanded, teiste hulgas TASS on väitnud, et Venemaa on valmis USA-ga vangide vahetust tegema. Väidetavalt soovitakse USA-lt vastu kurikuulsat relvaärimeest Viktor Buti.