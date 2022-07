Kümnevõistluse küsimärgid. Warneri vaim? Mayeri kand? Kauli vaikimine? Moloney passimine? Ja kas eestlased kerkivad medalimängu?

Kõikidel Eesti sportlastel on õnnestumise korral head väljavaated jõuda esikaheksasse. Medalisoosikute esimesse ringi neid ei loeta, samas ei saa öelda, et neil võimalus puuduks.

Suursoosikuna alustab Eugene’is Tokyo olümpia võitja Damian Warner (rekord 9018; hooaja mark 8797). Ta võitis kevadel Götzise kümnevõistluse, peaks olema terve, vormis... Ainuke küsimus on, kas kanadalane peab peafavoriidi koormale vastu. Olümpia eel sai ta seda jagada prantslase Kevin Mayeriga, nüüd peab üksinda kandma.

MM-i kaanepoisi Ashton Eatoni karjääri lõpetamise järel on kõik võidud rännanud eri meestele: Londoni MM-il sai kulla Mayer, Dohas Niklas Kaul, Tokyos Warner. Paneme sinna vahele ka 2018. aasta EM-i, kus kerkis esimeseks hoopis Arthur Abele. Ehk kaks aasta järjest pole keegi võidutsenud.

Kümnevõistluse raskuskese on kandunud Euroopast Ameerikasse. Ohtlik on ka Warneri kaasmaalane Pierce LePage (8604; pole tulemust). Götzises jättis ta kerge põlvetrauma tõttu pooleli, kuid pärast seda on võistelnud nii tõkkesprindis, kettaheites kui ka 400 m jooksus.

USA esinumber Garrett Scantling jääb MM-ilt eemale, kuna on kolmel korral jäänud dopinguküttidele kättesaamatuks. Kyle Garland (8720; 8720) on eestlastest treeningukaaslaste sõnul jätkuvalt heas hoos. 22-aastane vägilasekasvu ameeriklane on hea nii hüpetes (kaugus 7.86, kõrgus 2.18), heidetes (kuul 16.65, ketas 48.11), kui ka sprindis (100 m 10,63, 110 m tj 13,71). Medalivõimalus on ka Zach Ziemekil (8573; 8573), Scantlingi asendajana koondisse saanud Steven Bastienil (8485; 8135) pigem mitte.

Selle aasta komeet Ayden Owens (Puerto Rico) on tänavu skoorinud 8528 ja 8457. Eks MM-il ole näha, kas 22-aastane atleet pika NCAA hooaja järel on jätkuvalt parimas vormis. Sama kehtib ka Garlandi kohta. Siis on veel Grenada mees Lindon Victor (8539; pole tulemust). Siiani pole tal tiitlivõistlustel õnne olnud (kuus võistlust, neli katkestamist, parim tulemus on Tokyo olümpia seitsmes koht), äkki tuleb nüüd täistabamus.