Raskest seisust tagasi tippu jõudnud kergejõustikutäht rääkis avameelselt enesetapukatsest

BBC meenutab, et erinevad vigastused on teda kimbutanud 2019. aastast saadik. Lisaks on mees maadelnud rahaprobleemidega ja kõva jälje jättis sprinteri karjäärile ka koroonapandeemia. „Eelmisel aastal maadlesin tõsiste vaimsete probleemidega,“ rääkis Hudson-Smith BBC-le. „Paljud ei tea seda, aga ma üritasin ennast ära tappa.“

BBC teatel jäi Hudson-Smith paljude vigastuste tõttu ilma sponsoritest, millest omakorda tekkisid britil võlad. Vigastuste tõttu tuli Hudson-Smithil vahele jätta ka mullune Tokyo olümpia. Briti sõnul viibis ta raskel ajal ookeani taga USA-s.

„Ma võistlesin kogu aeg valudes. Läksin kohale teadmisega, et ma pole 100% terve,“ rääkis ta. „Kõik, kes mu ümber on olnud, agent, treener, perekond, tüdruksõber... olen saanud parimat tuge. Paljud inimesed oleksid murdunud.“

„See on olnud emotsionaalne Ameerika-mäed. Kujutage ette, et lähete võistlema valudes. Sul on suur pinge peal, sest kõik ootavad väga palju sinult. Sa ise samuti,“ meenutas ta. „Koroonapandeemia ajal olin USA-s kinni. Ma armastan USA-d, aga tahtsin olla perega.“

Hudson-Smith lisas, kuidas rääkis palju tippspordist loobumisest. Sprinteril oli plaan USA-s elektrikuna tööle hakata, kuid tema elamis- ja tööloa taotlus lükati tagasi. Nii võttis ta lähedaste õhutusel spordi taas tõsisemalt ette ning suur tähetund tuligi sel nädalal, kui ta MM-il pronksmedali võitis.

„Teadsin, et mul on potentsiaali. Olen kõike näinud ja võib-olla vaigistasin nüüd mõne inimese suu,“ rääkis Hudson-Smith. „Mõni oleks ehk öelnud, et oleksin pidanud koju jääma. Olen kuulnud kõike, aga nüüd ei saa nad midagi öelda.“