TÄNA OTSEBLOGI | Anett Kontaveit jahib karjääri seitsmendat WTA turniiri võitu

„Loodetavasti suudan talle kõva vastupanu osutada, sest tal on tõesti käsil vägev seeria,“ sõnas Kontaveit pärast reedest poolfinaali. „See, kuidas ta viimasel ajal mängib, on tõesti muljetavaldav. Aga usun, et olen ka ise raske vastane ja annan endast parima, et teda homme võita,“ jätkus Kontaveitil oma vastase kohta üksnes kiidusõnu.