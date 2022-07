DELFI USA-s | Õnnelik Shaunae Miller-Uibo: Maicel peab ka kulla saama! Ta on vägevas vormis!

„Mu kollektsioon on nüüd nii täiuslik, nagu vähegi olla annab,“ rääkis Miller-Uibo. Mul on maailmameistritiitel noorte ja juunioride klassis, täiskasvanute kuld sees ja väljas, kaks olümpiakulda. Olen väga rahul sellega, olen teinud kõikidesse kastidesse linnukesed.“

Kas sul on üldse motivatsiooni sellel alal jätkamiseks? „Ei, sellega on nüüd minu jaoks kõik. See on minu jaoks viimane hooaeg, mil treeningul keskendusin 400 meetrile. Ma kindlasti teen mõned 400 m jooksud veel, aga olen alati tahtnud treenida 200 m sprindi jaoks. Ja tahan proovida ka mitmevõistlust.“

Esimeseks õnnitlejaks finišis oli abikaasa Maicel Uibo, kellel Shaunae soovitas tegelikult staadionile mitte tulla. Kümnevõistlus algab ju Eugene'is kohaliku aja järgi laupäeval kell 9.50. „Maicel ütles mulle, kui uhke on ta minu üle. Ma ütlesin talle tegelikult, et jäägu hotelli puhkama ja oma võistluseks valmistuma, aga ta tahtis tulla mulle kaasa elama. Tunnen end alati õnnistatuna, kui ta on võistlusel minuga koos!“

Doha MM-il said abikaasad mõlemad hõbeda. Seega Eugene’is... „Maicel peab ka saama kulla! Ta peab saama kulla! Ta peab jälle sama medali saama. Me ootame kangesti ta võistlust, ta on vägevas vormis praegu, ta treeningud on läinud hästi, olen väga õnnelik ja elevil ta võistluse eel.“