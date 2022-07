VAATA | Miller-Uibo võitis MM-il kulla ja teeb põhialaga lõpparve. Tõkkejooksus sündis müstiline maailmarekord!

Miller-Uibo ütles võistluse järel, et nüüd on ta medalikogu täielik ja ta teeb 400 m jooksuga lõpparve. Edaspidi treenib ta 200 m sprindiks ja meeleldi prooviks ka mitmevõistlust. „Tean, et 200 m jooksus on latt kõrgele seatud. Ootan seda väljakutset juba elevusega,“ ütles Miller-Uibo.